В ряде районов Оша 13 ноября не будет газа

В ряде районов Оша 13 ноября не будет газа

В Оше в связи с производством газоопасных работ по ремонту подземного газопровода среднего давления д.426 мм по ул.Кокумбий в целях безопасности будет отключена подача природного газа 1200 потребителям.

Так, по данным филиала «Ошгаз» ОсОО «Газпром Кыргызстан», в период с 09:00 часов до 15:00 часов 13 ноября в микрорайонах Анар, Толойкон, Кулатова, по улице Кокумбий и в микрорайоне Ак-Тилек временно будет приостановлена подача природного газа.

Источник: kabar.kg