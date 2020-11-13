В ряде районов Оша 13 ноября не будет газа
В Оше в связи с производством газоопасных работ по ремонту подземного газопровода среднего давления д.426 мм по ул.Кокумбий в целях безопасности будет отключена подача природного газа 1200 потребителям.
Так, по данным филиала «Ошгаз» ОсОО «Газпром Кыргызстан», в период с 09:00 часов до 15:00 часов 13 ноября в микрорайонах Анар, Толойкон, Кулатова, по улице Кокумбий и в микрорайоне Ак-Тилек временно будет приостановлена подача природного газа.
Источник: kabar.kg
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