Кудрет Тайчабаров назначен руководителем генеральной дирекции СЭЗ «Бишкек»

Кудрет Тайчабаров назначен руководителем генеральной дирекции СЭЗ «Бишкек»

Кудрет Тайчабаров назначен руководителем генеральной дирекции СЭЗ «Бишкек», подтвердили 13 ноября Tazabek в СЭЗ.

Как сообщается в интернет источниках, К.Тайчабаров ранее являлся журналистом.

Ранее руководителем СЭЗ был Дуйшен Ирсалиев, который 28 октября 2020 года распоряжением премьер-министра КР был освобожден от занимаемой должности генерального директора СЭЗ «Бишкек».

Источник: www.tazabek.kg