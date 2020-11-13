Кудрет Тайчабаров назначен руководителем генеральной дирекции СЭЗ «Бишкек»
Кудрет Тайчабаров назначен руководителем генеральной дирекции СЭЗ «Бишкек», подтвердили 13 ноября Tazabek в СЭЗ.
Как сообщается в интернет источниках, К.Тайчабаров ранее являлся журналистом.
Ранее руководителем СЭЗ был Дуйшен Ирсалиев, который 28 октября 2020 года распоряжением премьер-министра КР был освобожден от занимаемой должности генерального директора СЭЗ «Бишкек».
Источник: www.tazabek.kg
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