Садыр Жапаров уверяет дипломатов, что новая власть Кыргызстана легитимна

Общественно-политическая ситуация в Кыргызстане стабилизировалась.
Об этом сегодня на встрече с представителями дипломатического корпуса, аккредитованного в стране, заявил исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров.
Он отметил, что все государственные органы работают в правовом поле.
«Произошедшие в стране события — это результат нечестных выборов. Сегодня общественно-политическая ситуация польностью стабилизировалась. Ни для кого не секрет, что после предыдущих революций 2005 и 2010 годов страна не смогла войти в правовое поле. Сегодня власти Кыргызстана легитимны, и государственные органы работают», — сказал он.
Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан будет придерживаться всех международных обязательств и продолжит тесное сотрудничество во всеми партнерами.
Источник: 24.kg
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