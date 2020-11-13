Садыр Жапаров уверяет дипломатов, что новая власть Кыргызстана легитимна

Общественно-политическая ситуация в Кыргызстане стабилизировалась.

Об этом сегодня на встрече с представителями дипломатического корпуса, аккредитованного в стране, заявил исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров.

Он отметил, что все государственные органы работают в правовом поле.

«Произошедшие в стране события — это результат нечестных выборов. Сегодня общественно-политическая ситуация польностью стабилизировалась. Ни для кого не секрет, что после предыдущих революций 2005 и 2010 годов страна не смогла войти в правовое поле. Сегодня власти Кыргызстана легитимны, и государственные органы работают», — сказал он.

Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан будет придерживаться всех международных обязательств и продолжит тесное сотрудничество во всеми партнерами.

Источник: 24.kg