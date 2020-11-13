Доолот Сыдыков побил рекорд, рассказывая “Манас” беспрерывно более 14 часов

Доолот Сыдыков побил рекорд, рассказывая “Манас” беспрерывно более 14 часов

Доолот Сыдыков побил рекорд, рассказывая эпос “Манас” 14 часов и 27 минут.

Отметим, что манасчи планировал 12-часовое чтение, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Мероприятие на центральной площади началось в 9:00 12 ноября, там установили стеклянную юрту высотой в пять метров.

Когда Сыдыкова остановили, собравшиеся на площади начали скандировать “Манас!”, а медики проверили состояние манасчи. После чего сказителю помогли спуститься, усадили в машину и увезли.

Источник: reporter.kg