Уже 24 человека претендуют на пост президента КР
В ЦИК с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность президента КР в порядке самовыдвижения обратился Малиев Арсланбек Касымакунович, 1957 года рождения, президент Союза кыргызских обществ дружбы и сотрудничества с зарубежными странами. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.
Всего в Центральную избирательную комиссию на сегодняшний день поступило 24 заявления от кандидатов на пост главы государства: А. Мадумарова, А. Абдылдаева, К. Чороева, Н. Нышанова, Б. Асанова, К. Исаева, А. Сыдыкова, С.Турдумалиева, Н. Мотуева, Р. Тагаева, Ж. Байгуттиевой, К. Сооронкуловой, А. Касенова, А Эсенбекова, К. Кадырова, Э. Турдубековой, С. Шер-Нияза, У. Кабылбекова, И. Товкеева, Б. Калмаматова, Ж. Камчиева, М. Арстанбека, Т. Уметалиевой, А.Малиева.
Источник: Элгезит
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