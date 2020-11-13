Уже 24 человека претендуют на пост президента КР

Уже 24 человека претендуют на пост президента КР

В ЦИК с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность президента КР в порядке самовыдвижения обратился Малиев Арсланбек Касымакунович, 1957 года рождения, президент Союза кыргызских обществ дружбы и сотрудничества с зарубежными странами. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Всего в Центральную избирательную комиссию на сегодняшний день поступило 24 заявления от кандидатов на пост главы государства: А. Мадумарова, А. Абдылдаева, К. Чороева, Н. Нышанова, Б. Асанова, К. Исаева, А. Сыдыкова, С.Турдумалиева, Н. Мотуева, Р. Тагаева, Ж. Байгуттиевой, К. Сооронкуловой, А. Касенова, А Эсенбекова, К. Кадырова, Э. Турдубековой, С. Шер-Нияза, У. Кабылбекова, И. Товкеева, Б. Калмаматова, Ж. Камчиева, М. Арстанбека, Т. Уметалиевой, А.Малиева.

Источник: Элгезит