В Кыргызстане уже 21 претендент на пост президента

В Кыргызстане по состоянию на 16:30 12 ноября свои кандидатуры на пост президента выдвинули 21 гражданин.
Как сообщает Центризбирком, 12 ноября с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения в ЦИК КР обратился гражданин Кабылбеков Урустам Кубанычбекович. Он родился 14 февраля 1962 года рождения, является президентом ОЭФСЛ «Монгу» им. Мерцбахера.
Также 12 ноября с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения в ЦИК КР обратился гражданин Товкеев Ильгиз Шамшитбекович, родившийся 5 ноября 1985 года рождения, временно не работает.
Кроме того, также 12 ноября с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения в ЦИК КР обратился гражданин Калмаматов Бактыбек Орозалиевич, родившийся 20 января 1984 года рождения, временно не работает.
Напомним, ранее свои кандидатуры выдвинули следующие граждане Кыргызстана:
1. Абдыкаар Сыдыков — пенсионер;
2. Адахан Мадумаров — лидер партии «Бутун Кыргызстан»;
3. Азамат Эсенбеков — бывший аким Московского района;
4. Аймен Касенов — бывший члена правления РКФР;
5. Арстан Алай — активист;
6. Бакыт Бакетаев — политолог;
7. Бектур Асанов — бывший глава Джалал-Абадской области;
8. Женишбек Байгуттиев — советник совета директоров банка «Толубай»;
9. Канат Исаев — экс-спикер ЖК;
10. Клара Сооронкулова — общественный и политический деятель, экс-судья Конституционной палаты;
11. Кубан Чороев — экономист;
12. Кубанычбек Кадыров — экс-замглавы МВД;
13. Назарбек Нышанов — активист;
14. Нурлан Мотуев — активист;
15. Рашид Тагаев — экс-директор филиала «Газпром» в Оше;
16. Сазыкбай Турдумалиев — глава партии «Улутман»;
17. Элеонора Турдубекова - заведующая интернатом Бишкекского хореографического училища им. Ч. Базарбаева;
18. Садык Шер-Нияз – экс-депутат.
Источник: Кабар
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