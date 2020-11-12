В Кыргызстане уже 21 претендент на пост президента

В Кыргызстане по состоянию на 16:30 12 ноября свои кандидатуры на пост президента выдвинули 21 гражданин.

Как сообщает Центризбирком, 12 ноября с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения в ЦИК КР обратился гражданин Кабылбеков Урустам Кубанычбекович. Он родился 14 февраля 1962 года рождения, является президентом ОЭФСЛ «Монгу» им. Мерцбахера.

Также 12 ноября с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения в ЦИК КР обратился гражданин Товкеев Ильгиз Шамшитбекович, родившийся 5 ноября 1985 года рождения, временно не работает.

Кроме того, также 12 ноября с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения в ЦИК КР обратился гражданин Калмаматов Бактыбек Орозалиевич, родившийся 20 января 1984 года рождения, временно не работает.

Напомним, ранее свои кандидатуры выдвинули следующие граждане Кыргызстана:

1. Абдыкаар Сыдыков — пенсионер;

2. Адахан Мадумаров — лидер партии «Бутун Кыргызстан»;

3. Азамат Эсенбеков — бывший аким Московского района;

4. Аймен Касенов — бывший члена правления РКФР;

5. Арстан Алай — активист;

6. Бакыт Бакетаев — политолог;

7. Бектур Асанов — бывший глава Джалал-Абадской области;

8. Женишбек Байгуттиев — советник совета директоров банка «Толубай»;

9. Канат Исаев — экс-спикер ЖК;

10. Клара Сооронкулова — общественный и политический деятель, экс-судья Конституционной палаты;

11. Кубан Чороев — экономист;

12. Кубанычбек Кадыров — экс-замглавы МВД;

13. Назарбек Нышанов — активист;

14. Нурлан Мотуев — активист;

15. Рашид Тагаев — экс-директор филиала «Газпром» в Оше;

16. Сазыкбай Турдумалиев — глава партии «Улутман»;

17. Элеонора Турдубекова - заведующая интернатом Бишкекского хореографического училища им. Ч. Базарбаева;

18. Садык Шер-Нияз – экс-депутат.

Источник: Кабар