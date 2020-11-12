Садыр Жапаров рассказал о судьбе иностранного бизнеса в Кыргызстане
Кто преследует иностранный бизнес в КР? Дайте факты, мы будем разбираться. Об этом сегодня, 12 ноября, на пресс-конференции сообщил и.о. президента, премьер-министр КР Садыр Жапаров.
По его словам, если есть факты рейдерства и угроз, будем разбираться, сейчас все открыто.
- Легальный бизнес и инвестиции, работающие в нашей стране по законам, будут и дальше работать без всяких барьеров, - подчеркнул Садыр Жапаров.
Напомним, и.о. президента и премьер- министра КР Садыр Жапаров дает итоговую пресс-конференцию для журналистов.
Освещают мероприятие около 86 СМИ: интернет-сайты, печатные издания и телевизионные каналы.
Источник: vb.kg
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