Садыр Жапаров рассказал о судьбе иностранного бизнеса в Кыргызстане

Садыр Жапаров рассказал о судьбе иностранного бизнеса в Кыргызстане

Кто преследует иностранный бизнес в КР? Дайте факты, мы будем разбираться. Об этом сегодня, 12 ноября, на пресс-конференции сообщил и.о. президента, премьер-министр КР Садыр Жапаров.

По его словам, если есть факты рейдерства и угроз, будем разбираться, сейчас все открыто.

- Легальный бизнес и инвестиции, работающие в нашей стране по законам, будут и дальше работать без всяких барьеров, - подчеркнул Садыр Жапаров.

Напомним, и.о. президента и премьер- министра КР Садыр Жапаров дает итоговую пресс-конференцию для журналистов.

Освещают мероприятие около 86 СМИ: интернет-сайты, печатные издания и телевизионные каналы.

Источник: vb.kg