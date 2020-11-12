Садыр Жапаров заявил, что не намерен устанавливать диктатуру
Диктатуры в Кыргызстане не будет. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил и.о. президента, премьер-министр Садыр Жапаров.
«У меня нет намерений устанавливать диктатуру. Мы, кыргызстанцы, сделали три революции именно из-за того, что были против диктатуры. Если я буду президентом или кто-то другой, кыргызский народ не позволит установить диктатуру власти. У меня таких намерений нет. За 30 лет были разные правители, которые также хотели и диктатуры, нападали на политиков, журналистов, были гонения. Но такого больше не будет. Мы этого не позволим», — сказал Жапаров.
Источник: Элгезит
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