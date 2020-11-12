Садыр Жапаров переговорит по телефону с главой правительства России Мишустиным

Садыр Жапаров переговорит по телефону с главой правительства России Мишустиным

И.о.президента, премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапарова проведет телефонный разговор с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Об этом Жапаров сообщил на своей первой пресс-конференции.

Он отметил, что планировалось отвести 2,5 часа на пресс-конференцию.

«Мне только что сообщили, что в 16.00 я буду разговаривать по телефону с главой правительства России. Поэтому придется время сократить. Сейчас на пресс-конференцию мы запланировали 1,5 часа. Это непредвиденная ситуация. Если будут журналисты, которые не успеют задать вопросы, то мы сможем провести еще встречу после 20-х чисел», - сказал он.

Источник: Кабар