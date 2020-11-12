Онлайн видео: В Бишкеке началась первая пресс-конференция и.о. президента Садыра Жапарова

Онлайн видео: Итоговая пресс-конференция Садыра Жапарова
В Бишкеке началась первая пресс-конференция и.о. президента, премьер-министра Садыра Жапарова для представителей средств массовой информации.
На пресс-конференцию аккредитовано 148 журналистов из 86 республиканских и зарубежных СМИ. Пресс-конференция продлится 1,5 часа.
Прямая трансляция с пресс-конференции будет вестись в эфире Общественной телерадиовещательной корпорации и других республиканских телеканалов.
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