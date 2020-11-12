На должность главы «Кыргызалтына» претендует 33-летний Эльмырза Укубаев
Председателем правления ОАО «Кыргызалтын» будет назначен Эльмырза Укубаев. Об этом 24.kg стало известно из собственных источников.
Ожидается, что в ближайшее время нового руководителя представят коллективу.
Отметим, что Эльмырзе Укубаеву всего 33 года. Информации в открытых источниках о нем практически нет. Известно лишь, что он был общественным помощником депутата Акылбека Жапарова. Позже работал заведующим сектором недропользования в аппарате правительства.
Напомним, что нынешний глава «Кыргызалтына» Алмаз Алимбеков решил подать в отставку.
Источник: 24.kg
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