На должность главы «Кыргызалтына» претендует 33-летний Эльмырза Укубаев

На должность главы «Кыргызалтына» претендует 33-летний Эльмырза Укубаев

Председателем правления ОАО «Кыргызалтын» будет назначен Эльмырза Укубаев. Об этом 24.kg стало известно из собственных источников.

Ожидается, что в ближайшее время нового руководителя представят коллективу.

Отметим, что Эльмырзе Укубаеву всего 33 года. Информации в открытых источниках о нем практически нет. Известно лишь, что он был общественным помощником депутата Акылбека Жапарова. Позже работал заведующим сектором недропользования в аппарате правительства.

Напомним, что нынешний глава «Кыргызалтына» Алмаз Алимбеков решил подать в отставку.

Источник: 24.kg