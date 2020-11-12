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Садыр Жапаров сегодня объявит о сложении полномочий и. о. президента

Садыр Жапаров сегодня объявит о сложении полномочий исполняющего обязанности президента.

Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил спикер Талант Мамытов.

Депутат Омурбек Текебаев поинтересовался, кто сегодня исполняет обязанности президента, так как накануне пресс-служба главы государства сообщила, что Садыр Жапаров уходит с поста для участия в досрочных президентских выборах.

Талант Мамытов попросил не торопиться. «Возможно, Садыр Жапаров сегодня на пресс-конференции объявит о сложении полномочий», — сказал он.

Сегодня Садыр Жапаров в 14.00 даст свою первую и единственную пресс-конференцию в качестве и. о. президента страны.

Источник: media-center.kg

           

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