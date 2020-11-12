Садыр Жапаров сегодня объявит о сложении полномочий и. о. президента

Садыр Жапаров сегодня объявит о сложении полномочий исполняющего обязанности президента.
Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил спикер Талант Мамытов.
Депутат Омурбек Текебаев поинтересовался, кто сегодня исполняет обязанности президента, так как накануне пресс-служба главы государства сообщила, что Садыр Жапаров уходит с поста для участия в досрочных президентских выборах.
Талант Мамытов попросил не торопиться. «Возможно, Садыр Жапаров сегодня на пресс-конференции объявит о сложении полномочий», — сказал он.
Сегодня Садыр Жапаров в 14.00 даст свою первую и единственную пресс-конференцию в качестве и. о. президента страны.
Источник: media-center.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!