ГСБЭП проводит обыск в доме экс-главы ГРС Сарпашева

Сотрудники ГСБЭП проводят обыск в доме бывшего председателя ГРС Тайырбека Сарпашева.
Данную информацию Reporter.kg подтвердили в пресс-службе Финпола.
Обыск проводится в рамках уголовного дела по подделке судебных дел и судебных решений, в результате которых незаконно были сняты аресты с имущества аффилированных лиц Максима Бакиева.
Ранее были задержаны заведующий сектором по гражданским делам Бишкекского городского суда Ч.С., судья Межрайонного суда Бишкека Ж.Н.
Источник: reporter.kg
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