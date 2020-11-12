ГСБЭП проводит обыск в доме экс-главы ГРС Сарпашева

Сотрудники ГСБЭП проводят обыск в доме бывшего председателя ГРС Тайырбека Сарпашева.

Данную информацию Reporter.kg подтвердили в пресс-службе Финпола.

Обыск проводится в рамках уголовного дела по подделке судебных дел и судебных решений, в результате которых незаконно были сняты аресты с имущества аффилированных лиц Максима Бакиева.

Ранее были задержаны заведующий сектором по гражданским делам Бишкекского городского суда Ч.С., судья Межрайонного суда Бишкека Ж.Н.

Источник: reporter.kg