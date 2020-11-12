Глава правления ОАО "Кыргызалтын" Алмаз Алимбеков подал в отставку

Глава правления ОАО "Кыргызалтын" Алмаз Алимбеков подал в отставку.

Об этом редакции VB.KG подтвердили в пресс-службе предприятия.

По данным пресс-службы, Алимбеков написал заявление по собственному желанию.

Источник: vb.kg