Глава правления ОАО "Кыргызалтын" Алмаз Алимбеков подал в отставку.
Об этом редакции VB.KG подтвердили в пресс-службе предприятия.
По данным пресс-службы, Алимбеков написал заявление по собственному желанию.
Источник: vb.kg
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Глава правления ОАО "Кыргызалтын" Алмаз Алимбеков подал в отставку.
Об этом редакции VB.KG подтвердили в пресс-службе предприятия.
По данным пресс-службы, Алимбеков написал заявление по собственному желанию.
Источник: vb.kg
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