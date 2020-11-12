Финпол возбудил дело по факту незаконной продажи участка Максима Бакиева

Финпол возбудил дело по факту незаконной продажи участка Максима Бакиева

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями возбудила дело по факту коррупции при продаже участка в Бишкеке, принадлежавшего лицам, аффилированным с сыном бывшего президента Максимом Бакиевым.

Как сообщает финпол, в рамках дела задержаны судья Межрайонного суда Бишкека Ж.Н. и заведующий сектором по гражданским делам Бишкекского городского суда Ч.С.

Отмечается, что в схему были вовлечены чиновники аппарата президента, ГРС и судьи. По версии следствия, в 2016 году они, действуя в интересах ОсОО «Г.Э.», путем подделки судебных дел и судебных решений незаконно сняли арест с имущества, принадлежащего аффилированным лицам Максима Бакиева. 11 ноября были задержаны судья Межрайонного суда Бишкека и завсектором Бишкекского горсуда. Следствие устанавливает местонахождение других высокопоставленных лиц, причастных к преступлению.

В 2017 году парламентская комиссия выявила, что сотрудники ГРС имеют отношение к незаконной продаже земли, которая принадлежала Максиму Бакиеву. По ее данным, участок, расположенный на улице Скрябина, 45а, площадью 1,28 гектара, на который наложен арест, был продан в частные руки.

Действовавший на тот момент глава ГРС Тайырбек Сарпашев заявлял, что рыночная стоимость этого земельного участка составляет 3 миллиона долларов, но он был продан за 2,5 миллиона сомов.

Представители депутатской комиссии сообщали, что участок гражданину Элдару Туратбекову продала компания «Глобал Эдвертайзинг», принадлежащая Максиму Бакиеву.

Глава депутатской комиссии Канат Исаев тогда заявил, что сотрудники прокуратуры и суда также причастны к продаже участка. По его словам, он разговаривал с людьми, которые были намерены купить участок, разделив его на четыре части.

Источник: Азаттык