Судью Межрайонного суда Бишкека задержали по подозрению в коррупции
По подозрению в коррупции задержан судья Межрайонного суда г.Бишкек, сообщили в пресс-службе Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) КР.
По ее данным, ГСБЭП выявлена и пресечена коррупционная схема, в которую вовлечены руководящие лица судебной системы, Государственной регистрационной службы и другие.
Следствием установлено, что в 2016 году отдельные лица (преступные элементы) в целях получения материальных благ и выгод, используя свои связи, создали устойчивую связь с должностными лицами аппарата президента КР, руководством Государственной регистрационной службы КР, а также отдельными судьями и работниками судебной системы, действуя в интересах ОсОО «Г.Э.», путем подделки судебных дел и судебных решений, незаконно сняли арест с имущества, принадлежащего аффилированным лицами М.Бакиева.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 319 ч.1 (коррупция) УК КР.
Так, 11 ноября текущего года в рамках расследуемого уголовного дела по подозрению в коррупции задержан заведующий сектором по гражданским делам Бишкекского городского суда гражданин Ч.С..
Также по подозрению в коррупции задержан судья Межрайонного суда г.Бишкек Ж.Н.
В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению местонахождения других высокопоставленных лиц, причастных к указанному преступлению.
Источник: Кабар
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