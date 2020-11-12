Сотрудники ГКНБ запугивают и похищают детей в Нарыне? Ответ ведомства

Госкомитет нацбезопасности опровергает информацию о том, что его сотрудники причастны к запугиваниям и похищениям детей.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в связи с участившимися сообщениями в социальных сетях в отношении действий сотрудников ГКНБ о том, что они якобы имеют причастность к запугиванию и похищению несовершеннолетних детей в Нарынской области, ГКНБ сообщает следующее:
Распространенная информация не соответствует действительности. ГКНБ никогда не использует несовершеннолетних детей в своих оперативно-розыскных мероприятиях.
В настоящее время ГКНБ проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастных к созданию и распространению данных сообщений.
«ГКНБ напоминает, что за распространение провокационных и других сообщений подобного характера предусмотрена уголовная ответственность в рамках действующего законодательства КР», - говорится в сообщении.
Источник: Кабар
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