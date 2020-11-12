Депутаттардын жыйыны Ак үйдө өтүүдө

Депутаттардын бүгүн, 12-ноябрдагы жыйыны Ак үйдө өтүүдө.
Эске салсак, 5-6-октябрдагы митингде Ак үйдүн имаратынын эшиктери жана эмеректери талкаланган. Айрым бөлмөлөрү өрттөлгөн.
Андан кийин депутаттар бир жолу «Достук» мейманканасында чогулуп, кийинки жыйындар «Ала-Арча» мамлекеттик резиденциясында өтүп келген.
(Видео) https://fb.watch/1Iwy1FEgEj/
Булак: govori.tv
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