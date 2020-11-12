(Фото) За взятки задержаны прокурор Аламединского района и его заместитель

За взятки задержаны прокурор Аламединского района и его заместитель

Прокурор Аламединского района и его заместитель задержаны по факту системного получения взяток. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности КР.

По данным ведомства, Антикоррупционной службой ГКНБ были получены данные о фактах системной коррупции в прокуратуре Аламединского района Чуйской области.

По данному факту начато досудебное производство по статье 325 УК КР (Получение взятки).

Установлено, что руководство прокуратуры Аламединского района вошло в сговор с курируемыми следственными подразделениями и на регулярной основе вымогало и получало денежные средства у лиц, проходящих по уголовным делам, за принятие того или иного процессуального решения.

Так, 11 ноября 2020 года задержаны прокурор Аламединского района «С.Э.А.» и его заместитель «М.А.С.», которые согласно статье 98 УПК КР водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

АКС ГКНБ проводит дальнейшие оперативные мероприятия по установлению других причастных к данным противоправным деяниям должностных лиц правоохранительных органов Аламединского района, отметили в ведомстве.

Источник: Элгезит