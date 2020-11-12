Задержан экс-руководитель аппарата правительства Самат Кылжыев

Задержан экс-руководитель аппарата правительства Самат Кылжыев

Задержан экс-руководитель аппарата правительства Самат Кылжыев, пишет Tazabek.kg со ссылкой на собственные источники.

Уточняется, что в отношении Самата Кылжыева возбуждено уголовное дело по факту коррупции.

По данным источников, накануне в его доме проводился обыск.

Источник: Элгезит