Полтора миллиона кыргызстанцев вернутся из России на родину? Что пишут российские издания

Кыргызстанцы, возможно, должны будут покинуть Россию из-за ротации миграции

На российском новостном портале​ Versia.ru​ опубликовали статью, в которой говорится, что к концу года 1,5 миллиона кыргызстанцев вернутся на родину. Согласно публикации, это будет следствием обратной миграции. С ростом числа зараженных коронавирусной инфекцией и усиливающимися санитарно-эпидемиологическими мерами многие уехавшие в Россию соотечественники остались без работы. Ситуацию усугубила политическая нестабильность в Кыргызстане, которая подорвала доверие российских работодателей.

Автор статьи пишет, что начинается новая волна миграции из Туркменистана. Вероятнее всего, приток туркменов в Россию вытеснит кыргызстанцев с рынка труда. В особенности это будет касаться тех, кто не успел получить регистрацию и официальное основание для нахождения в России.

Массовый приток рабочей силы в Кыргызстан может увеличить уровень безработицы. Более того, это может отразиться на поступлении денежных средств мигрантов в Кыргызстан. На данный момент уже наблюдается понижательная тенденция. В соответствии с отчетом Национального банка КР о денежно-кредитной политике за второй квартал 2020-го по итогам года ожидается снижение чистого притока денежных переводов на уровне 18 процентов.

Источник: Вести