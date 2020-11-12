Полтора миллиона кыргызстанцев вернутся из России на родину? Что пишут российские издания

Кыргызстанцы, возможно, должны будут покинуть Россию из-за ротации миграции
На российском новостном портале Versia.ru опубликовали статью, в которой говорится, что к концу года 1,5 миллиона кыргызстанцев вернутся на родину. Согласно публикации, это будет следствием обратной миграции. С ростом числа зараженных коронавирусной инфекцией и усиливающимися санитарно-эпидемиологическими мерами многие уехавшие в Россию соотечественники остались без работы. Ситуацию усугубила политическая нестабильность в Кыргызстане, которая подорвала доверие российских работодателей.
Автор статьи пишет, что начинается новая волна миграции из Туркменистана. Вероятнее всего, приток туркменов в Россию вытеснит кыргызстанцев с рынка труда. В особенности это будет касаться тех, кто не успел получить регистрацию и официальное основание для нахождения в России.
Массовый приток рабочей силы в Кыргызстан может увеличить уровень безработицы. Более того, это может отразиться на поступлении денежных средств мигрантов в Кыргызстан. На данный момент уже наблюдается понижательная тенденция. В соответствии с отчетом Национального банка КР о денежно-кредитной политике за второй квартал 2020-го по итогам года ожидается снижение чистого притока денежных переводов на уровне 18 процентов.
Источник: Вести
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