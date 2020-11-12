На пресс-конференцию Садыра Жапарова аккредитовано 234 журналиста

На пресс-конференцию Садыра Жапарова аккредитовано 234 журналиста

Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 12 ноября, проведет пресс-конференцию для представителей средств массовой информации.

На пресс-конференцию аккредитовано 148 журналистов из 86 республиканских и зарубежных СМИ.

Прямая трансляция с пресс-конференции будет вестись в эфире Общественной телерадиовещательной корпорации и других республиканских телеканалов.

Источник: Кабар