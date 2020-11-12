Назначен ряд судей местных судов
Советом по отбору судей Кыргызской Республики на имя исполняющего обязанности президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова внесены предложения о назначении на должности судей по 22 кандидатам в некоторые районные суды городов Бишкек и Ош, а также в Чуйской и Нарынской областях.
С учетом дополнительных материалов, представленных соответствующими государственными органами, Садыр Жапаров согласился с рекомендациями Совета по 11 кандидатурам на должность судьи.
По оставшимся 11 кандидатам он вернул материалы в Совет после изучения дополнительной информации и комментариев, предоставленных различными государственными органами.
В целом, 50% кандидатов, внесенных Советом на рассмотрение и. о. Президента, не проявили достаточных качеств, чтобы занимать высшую должность судьи, поэтому их назначения не были одобрены.
Одной из причин этого является избавление судебной системы от судей с сомнительной репутацией. В дальнейшем перед назначением каждого судьи будет уделяться усиленное внимание их высоким профессиональным и моральным качествам. Другими словами, такие шаги говорят об особом отношении к кадровой политике в судебной системе.
И.о. президента Садыр Жапаров издал Указы о назначении 11 судей местных судов, которые направлены в следующие суды для исполнения полномочий:
— Чүйская область:
Аламүдүнский районный суд:
Мусуралиева Аида Султангазиевна;
Узакбаев Азамат Насырович;
Сокулукский районный суд:
Дуйсембиев Асхат Абубакирович;
Жайылский районный суд:
Асанова Чолпон Карыпбековна;
Бокомбаев Аман Мамыркожоевич;
Джандралиева Надира Джекшеновна;
Московский районный суд:
Сагынбекова Дамира Эсенбековна;
— Нарынская область:
Нарынский районный суд:
Бектурсунов Арстанбек Аскарбекович;
— г. Бишкек:
Первомайский районный суд:
Дыйканбаева Гульзат Ыдырысовна;
Турсунбеков Таалайбек Турсунбекович;
— г. Ош:
Ошский городской суд:
Барынбаев Жеңишбек Базармаматович.
Указы вступают в силу со дня подписания.
Источник: Кабар
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