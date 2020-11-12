И.о.президента Жапаров назначил новых заместителей генпрокурора
Исполняющий обязанности президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжения, согласно которым назначены новые заместители генерального прокурора КР. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Так, согласно распоряжениям назначены:
- Мукашов Сагындык Болотбекович - заместителем Генерального прокурора — Военным прокурором;
- Абай Молдокматов - заместителем Генерального прокурора;
- Турусбек Ишеналиев - заместителем Генерального прокурора;
- Нуркамал Набиев - первым заместителем Генерального прокурора.
Другими распоряжениями и.о.президента освобождены от должностей первый заместитель Нурлан Дарданов и заместитель генпрокурора Нурлан Дюшембиев.
Источник: Кабар
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