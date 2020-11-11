У главы налоговой службы КР подтвердили коронавирус
У председателя Государственной налоговой службы (ГНС) КР Кабыла Абдалиева подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает пресс-служба ведомства.
По ее данным, в связи с этим Абдалиев сегодня не принял участие в заседании комитета Жогорку Кенеша по экономической и фискальной политике по причине болезни.
«В связи с тем, что сданный в конце прошлой недели тест на коронавирус дал положительный результат, глава ГНС получает лечение и находится в самоизоляции», - отметили в ГНС.
Вместо него на заседании комитета ЖК участвовал заместитель председателя ГНС И.Асылкулов.
Источник: Кабар
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