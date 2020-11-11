В отдельных районах Бишкека завтра не будет питьевой воды (список)

В отдельных районах Бишкека завтра не будет питьевой воды (список)

В Бишкеке в связи с проведением работ на водозаборе «Тоголок Молдо» и на городских водопроводных сетях в рамках подготовки к зимнему периоду завтра, 12 ноября, с 9 утра до 19 часов будет временно прекращена подача питьевой воды.

По данным столичной мэрии, подача воды будет прекращена в участке, ограниченном ул. Логвиненко, Фрунзе, пр. Манаса и линией железной дороги, в том числе:

- Посольство РФ в КР;

- Школа-гимназия № 70;

- Клинический родильный дом №6;

- Бишкекский Технический колледж;

- МЦ «Первая стоматология»;

- Институт горного дела и горных технологий им. академика У.Асаналиева;

- ТД «Бета Сторес»;

- Национальный центр кардиологии и терапии им.академика М.Миррахимова;

- Национальный госпиталь;

- ОАО «Пром Проект»;

- Поликлиника ветеранов;

- Государственная налоговая служба;

- Кыргыз Почтасы;

- Дом ООН;

- Центр экстренной медицинской помощи;

- Дирекция №3;

- Департамент транспорта;

- Кыргызский коммерческий банк;

- Детские сады №47, №115, №184;

- УВЦ «Наристе»;

- Кинотеатр «Россия»;

- Частные школы «Билим Кенчи», «Абитуриент Плюс»;

- Детская инженерно-техническая академия «Алтын Туйун»;

- Компания «Территория SPA»;

- Детский образовательный центр «Развивайка»;

- Кондитерская-пекарня «Карамель»;

- Гостиница «Тур Азия»;

- Специализированная средняя музыкальная школа-интернат им. М.Абдраева;

- Бишкекский медицинский колледж (общежитие);

- Городской центр борьбы с туберкулезом;

- Центр электронного здравоохранения;

- Лаборатория иммунологии и гормональных исследований;

- Многопрофильный медицинский центр «Здоровье»;

- Участковый пункт милиции №3;

- Частный детский сад «Малыш и Карлсон»;

- Медицинский центр «Дипломат»;

- Почетное Консульство Иордании в КР;

- Частный детский сад «Аман»;

- ТЦ «Караван»;

- КНУ им. Ж. Баласагына (юридический факультет);

- Косметологическая клиника «Дива Эффект»;

- МЦ «Поликлиника 312»;

- ТРЦ «Бишкек Парк»;

- ЦСМ №11;

- БЦ «АйПери»;

- Почетное Консульство Словацкой Республики в КР;

- Общественная приемная Президента КР;

- Федерация профсоюзов;

- Ресто-паб Golden Bull.

ПЭУ «Бишкекводоканал» искренне извиняется за причиненные неудобства и просит горожан запастись питьевой водой.

Напомним, по любым вопросам относительно водоснабжения горожане могут обратиться в единый информационный «водопроводный» центр для обращений по номеру - 1533. Также круглосуточно работает колл-центр столичной мэрии 1840 и 1850, а фото- и видеофакты с проблемами по-прежнему можно присылать на WhatsApp: 0554 182-185.

Источник: Кабар