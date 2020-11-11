В отдельных районах Бишкека завтра не будет питьевой воды (список)
В Бишкеке в связи с проведением работ на водозаборе «Тоголок Молдо» и на городских водопроводных сетях в рамках подготовки к зимнему периоду завтра, 12 ноября, с 9 утра до 19 часов будет временно прекращена подача питьевой воды.
По данным столичной мэрии, подача воды будет прекращена в участке, ограниченном ул. Логвиненко, Фрунзе, пр. Манаса и линией железной дороги, в том числе:
- Посольство РФ в КР;
- Школа-гимназия № 70;
- Клинический родильный дом №6;
- Бишкекский Технический колледж;
- МЦ «Первая стоматология»;
- Институт горного дела и горных технологий им. академика У.Асаналиева;
- ТД «Бета Сторес»;
- Национальный центр кардиологии и терапии им.академика М.Миррахимова;
- Национальный госпиталь;
- ОАО «Пром Проект»;
- Поликлиника ветеранов;
- Государственная налоговая служба;
- Кыргыз Почтасы;
- Дом ООН;
- Центр экстренной медицинской помощи;
- Дирекция №3;
- Департамент транспорта;
- Кыргызский коммерческий банк;
- Детские сады №47, №115, №184;
- УВЦ «Наристе»;
- Кинотеатр «Россия»;
- Частные школы «Билим Кенчи», «Абитуриент Плюс»;
- Детская инженерно-техническая академия «Алтын Туйун»;
- Компания «Территория SPA»;
- Детский образовательный центр «Развивайка»;
- Кондитерская-пекарня «Карамель»;
- Гостиница «Тур Азия»;
- Специализированная средняя музыкальная школа-интернат им. М.Абдраева;
- Бишкекский медицинский колледж (общежитие);
- Городской центр борьбы с туберкулезом;
- Центр электронного здравоохранения;
- Лаборатория иммунологии и гормональных исследований;
- Многопрофильный медицинский центр «Здоровье»;
- Участковый пункт милиции №3;
- Частный детский сад «Малыш и Карлсон»;
- Медицинский центр «Дипломат»;
- Почетное Консульство Иордании в КР;
- Частный детский сад «Аман»;
- ТЦ «Караван»;
- КНУ им. Ж. Баласагына (юридический факультет);
- Косметологическая клиника «Дива Эффект»;
- МЦ «Поликлиника 312»;
- ТРЦ «Бишкек Парк»;
- ЦСМ №11;
- БЦ «АйПери»;
- Почетное Консульство Словацкой Республики в КР;
- Общественная приемная Президента КР;
- Федерация профсоюзов;
- Ресто-паб Golden Bull.
ПЭУ «Бишкекводоканал» искренне извиняется за причиненные неудобства и просит горожан запастись питьевой водой.
Напомним, по любым вопросам относительно водоснабжения горожане могут обратиться в единый информационный «водопроводный» центр для обращений по номеру - 1533. Также круглосуточно работает колл-центр столичной мэрии 1840 и 1850, а фото- и видеофакты с проблемами по-прежнему можно присылать на WhatsApp: 0554 182-185.
Источник: Кабар
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