(Фото) В Ташкенте обсудили текущее состояние и перспективы кыргызско-узбекского сотрудничества

В Ташкенте обсудили текущее состояние и перспективы кыргызско-узбекского сотрудничества

Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызстана в Узбекистане Ибрагим Жунусов и первый заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан Фарход Арзиев обсудили текущее состояние кыргызско-узбекского сотрудничества, сообщили сегодня «Кабар» в пресс-службе кыргызской дипмиссии

В ходе встречи отмечено, что благодаря слаженной и эффективной работе министерств двух стран наблюдается значительная положительная динамика в развитии двусторонних связей.

В рамках встречи стороны обсудили договоренности, достигнутые по итогам визита министра иностранных дел КР Руслана Казакбаева в город Ташкент и подчеркнули необходимость скорейшего подписания плана практических мер (Дорожной карты).

Узбекская сторона выразила готовность в наращивании торгово-экономического сотрудничества в сфере переработки, совместного экспорта плодоовощной продукции, текстильной продукции, сельскохозяйственной техники, строительных материалов и в сфере фармацевтики.

Была выражена заинтересованность в продолжении сотрудничества в транспортно-логистической сфере, по строительству логистического центра в городе Ош, в целях развития мультимодальных перевозок, а также возможном участии узбекской стороны в реконструкции некоторых участков автодороги Ош-Сарыташ-Иркештам.

Также отметили важность активизации вопросов строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

Помимо этого, были рассмотрены вопросы по наращиванию сотрудничества в области туризма.

Стороны отметили необходимость скорейшего проведения Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству и заседания Совета глав приграничных областей.

Источник: Кабар