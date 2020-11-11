Манас Осмон, независимый журналист: «Демонтаж забора в первую очередь укрепляет доверие к нашим чиновникам»

То, что он не выдвигает кандидатуру, нельзя рассматривать как поддержку Садыра Жапарова или джигитский поступок.
1. Правильно ли поступили, убрав забор вокруг «Белого дома»?
2. Омурбек Бабанов заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру в президенты, так как поддерживает Садыра Жапарова. Это вынужденная мера или поступок джигита?
1. По-моему, хорошо поступили, убрав забор. Потому что этот забор создавал психологическую атмосферу, усиливающую недовольство. Демонтаж забора в первую очередь укрепляет доверие к нашим чиновникам.
2. До сих пор не закрыты уголовные дела в отношении Омурбека Бабанова. То, что он не выдвигает кандидатуру, нельзя рассматривать как поддержку Садыра Жапарова или джигитский поступок. Он понял, что сейчас не подходящее для него время, не более того.
Источник: газета «Майдан.kg» №42 от 11.11.2020 / стр. 6
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