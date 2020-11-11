Тимур Саралаев, активист: «Это сигнал со стороны властей всему народу. Смысл – отныне мы берем курс на открытость и прозрачность»

Это сигнал со стороны властей всему народу.
1. Правильно ли поступили, убрав забор вокруг «Белого дома»?
2. Омурбек Бабанов заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру в президенты, так как поддерживает Садыра Жапарова. Это вынужденная мера или поступок джигита?
1. Конечно, нужно поддержать демонтаж забора вокруг «Белого дома». Это сигнал со стороны властей всему народу. Смысл – отныне мы берем курс на открытость и прозрачность. Но как на самом деле изменится жизнь – покажет время.
2. Шаг Бабанова нельзя рассматривать через призму джигитства или безысходности. По всей видимости, у него есть своя точка зрения и план.
Источник: газета «Майдан.kg» №42 от 11.11.2020 / стр. 6
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