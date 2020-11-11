(Видео) Какие пожелания и вопросы вы бы задали и.о. президента Садыру Жапарову?
Завтра,12 ноября, исполняющий полномочия президента КР Садыр Жапаров даст первую пресс-конференцию, где ответит на вопросы журналистов.
В рамках проекта «Без готовки» наши журналисты опросили жителей Бишкека, какие вопросы и пожелания они дадут Садыру Жапарову. Смотрим и свои вопросы оставляем в комментариях.
Источник: Элгезит
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