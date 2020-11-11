Срок судебного разбирательства по кой-ташским событиям продлили до 11 января

Срок судебного разбирательства по кой-ташским событиям продлили до 11 января

Ряду сторонников Алмазбека Атамбаева продлили меру пресечения в виде домашнего ареста. Канат Сагымбаев и Фарид Ниязов останутся за решеткой

Решением судьи Первомайского районного суда Марата Сыдыкова срок разбирательства по событиям в Кой-Таше продлен до 11 января 2021 года. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала советница бывшего президента Кундуз Жолдубаева.

Также продлена мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Марата Шаменова, Нооруза Капарбек уулу, Рыспека Карыпбек уулу, Каната Осмоналиева, Амангельды Какебаева, Фархата Баабиева, Мээрбека Мискенбаева, Равшана Джеенбекова, Асель Кодурановой, Ирины Карамушкиной, Кундуз Жолдубаевой.

В отношении Каната Сагымбаева и Фарида Ниязова суд не стал рассматривать меру пресечения, так как они находятся под стражей по подозрению в организации массовых беспорядков 9 октября на площади Ала-Тоо.

Источник: vesti.kg