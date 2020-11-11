Экс-глава ГКПЭН Эмиль Осмонбетов может оказаться в СИЗО ГКНБ?

До конца экономической амнистии, объявленной и.о. президента Садыром Жапаровым, осталось около 10 дней.

В этой связи редакция VB.KG решила напомнить о нашумевших в прошлом скандалах с участием госорганов и чиновников.

На этот раз речь пойдет о деятельности экс-главы ГКПЭН Эмиля Осмонбетова.

Его кандидатуру на должность главы ГКПЭН предложил в 2018 году экс-премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев.

Стоит напомнить, что до своего назначения он занимал пост главы Госгеологии, как ранее называлось ведомство. В 2012 году его на эту должность назначил тогдашний премьер-министр Омурбек Бабанов. Но уже год спустя, его уволил новый глава кабмина Жанторо Сатыбалдиев.

Снимая с должности Осмонбетова, Сатыбалдиев тогда отметил, что Осмонбетов лоббировал свои интересы через депутатов Жогорку Кенеша. И потребовал "больше не сметь звонить ему через своих покровителей".

Это вполне вероятно, так как, скажем, на фирму действующего депутата ЖК-олигарха Кубанычбека Жумалиева оформлено в момент работы Осмоналиева Э. пять действующих лицензий. Еще несколько ожидают в качестве заявок…

Более того, Осмонбетов фигурировал в деле по статье "Незаконное использование служебного положения при осуществлении приватизации, налоговой, таможенной или лицензионно-разрешительной деятельности" Уголовного кодекса. Правда, его и еще шестерых человек оправдали за отсутствием в их действиях состава преступления. Однако признали виновными по второму эпизоду - по статье "Халатность".

А вот их коллега "по цеху" экс-главу Госагентства по геологии и минеральным ресурсам Учкунбек Ташбаев приговорен к пяти годам колонии-поселения.

Ташбаев был задержан сотрудниками ГКНБ в декабре 2012 года. Экс-главе Госгеологоагентства и еще 11 членам межведомственной комиссии, куда входил Эмиль Осмонбетов и которые одобрили в июне 2012-го продление лицензионного соглашения ОсОО "Кутессай Майнинг", были предъявлены обвинения в злоупотреблении должностным положением и незаконном использовании служебного положения при осуществлении лицензионно-разрешительной деятельности.

По данным гособвинения, лицензионное соглашение продлили, несмотря на неисполнение лицензионных обязательств ОАО "Кутессай Майнинг" (в настоящее время ОсОО "Кутессай Майнинг"). В апреле 2013 года материалы дела передали в Первомайский районный суд.

Примечательно, что бывший директор Госагентства по геологии и минеральным ресурсам Ишимбай Чунуев 28 марта 2013 года на пленарном заседании Жогорку Кенеша открыто говорил о коррупционных схемах, которыми занимались уволенные замдиретора Эмиль Осмонбетов.

Несмотря на критику, Эмиль Осмонбетов был назначен главой ГКПЭН. Итог – всесторонняя критика работой ведомства. Более того, после назначения на должность Осмонбетов попросту закрылся от представителей СМИ. Поэтому, однозначно, о прозрачности работы ГКПЭН говорить не приходилось.

Неудивительно, что год спустя, тема коррупционных проявлений в Госпромэнерго была поднята на Совбезе КР. Правда, сам Осмонбетов тогда отделался выговором, а двух его заместителей освободили от занимаемой должности.

Примечательно, что практически за весь период работы Эмиля Осмонбетова на должности главы Госпромэнерго, он лично практически не отчитывался о результатах своей работы. Подобные отчеты исходили от его замов.

Более того, спустя несколько месяцев стали появляться факты недовольства его работой. Так весной прошлого года держатели лицензий заявили, что новый председатель не подходит для этой должности. Аккурат после назначения Осмонбетова ГКПЭН попросту перестал выдавать лицензии на разработку недр.

- Они не выдают расчеты платежа за удержание лицензии (ПУЛ) по действующим лицензиям, игнорируя свои прямые обязанности вот уже шесть месяцев. Многие компании сейчас ждут очереди на получение расчета платежа за удержание лицензии. Некоторые компании оплачивают ПУЛ, не дожидаясь расчета от Госкомпромэнерго, поскольку местные органы власти требуют от них немедленной оплаты. И это при том, что в соответствии с Порядком уплаты и исчисления платежа за удержание лицензии на право пользования недрами ПУЛ оплачивается напрямую в бюджеты органов местного самоуправления. ГКПЭН же в данном случае нарушает требование пункта 15 Порядка, - возмущались тогда отечественные недропользователи.

Примечательно, что бывший "шеф" Эмиля Осмонбетова Абылгазиев удивительным образом не замечал происходившего в ведомстве. Хотя за время работы его "назначенца" в стратегически важное для экономики страны министерство, из него ушли практически все квалифицированные специалисты, многие из которых не хотели с ним работать. Коллектив попросту стал распадаться. Итог вся работа горнодобывающей отрасли пришла в упадок, работу с местным населением сам глава ГКПЭН Осмонбетов практически не проводил. Проще говоря в отличие от того же Зилалиева не выезжал на месторождения, где происходили конфликты с местным населением. Не исключено, что именно это упущение бывшего главы ведомства и стало причиной участившихся в последнее время конфликтов и пожаров на различных месторождениях.

Источник: vb.kg