В райсуде продолжится рассмотрение дела Аиды Саляновой

14 обвиняемых заключили сделку со следствием, среди них и Аида Салянова.

11 ноября в Свердловском районном суде продолжится рассмотрение дела в бывшего генерального прокурора Аиды Саляновой по незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева.

Как сообщила адвокат Рабига Сыдыкова, ожидается допрос бывшего заместителя генпрокурора Людмилы Усмановой.

«Я ходатайствовала о принудительном приводе Усмановой, судья удовлетворила заявление. Теперь она будет допрошена. Она должна проявить уважение к суду и явиться на заседание. Ее показания важны. Тем более, прокуроры ранее просили ее допросить», - сказала адвокат.

Криминальный авторитет Азиз Батукаев, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков и оружия, организации массовых беспорядков, приведших к гибели людей, был осужден на 16 лет тюремного заключения. В 2013 году он досрочно освобожден из тюрьмы в Нарыне на основании заключения о том, что «страдает неизлечимым заболеванием». Под сопровождением он приехал в аэропорт «Манас», откуда сразу вылетел в Россию.

В январе 2019 года Следственное управление Министерства внутренних дел (МВД) возобновило расследование по факту незаконного освобождения Батукаева. В сентябре ведомство отправило дело в Генеральную прокуратуру для проверки соответствия закону. По этому делу обвинения предъявлены 19 лицам во главе с бывшим президентом. В отношении 4 из них вынесен приговор суда, бывший глава государства приговорен к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

14 обвиняемых заключили сделку со следствием, среди них и Аида Салянова. В прошлом году она более трех месяцев находилась в СИЗО №1 города Бишкек и была отпущена под домашний арест. Позже стало известно, что бывший генпрокурор отказалась от прежнего своего решения о сотрудничестве со следствием.

Свердловский районный суд вынес решения в отношении отдельных лиц, заключивших сделку со следствием - 6 человек были оштрафованы на 260 тысяч сомов, 4 человека - на 300 тысяч сомов. Дела еще 4 человек находятся на стадии рассмотрения.

Источник: Азаттык