Почему Кыргызстан закупает электроэнергию у Казахстана, пояснили в ОАО «Электрические станции»

В ОАО «Электрические станции» прокомментировали информацию об импорте электроэнергии из Казахстана в 2020 году.

Как сообщили в ОАО, с 2019 года наблюдается маловодный цикл в бассейне реки Нарын-Сырдарья. К началу 2020 года объем воды в водохранилище Токтогульской ГЭС составлял 14,9 млрд м3, что на 1,8 млрд м3 меньше прошлогоднего показателя. К окончанию осенне-зимнего периода 2019-2020 гг. – на 1 апреля 2020 года объем воды составил 11,6 млрд м3, а на 1 октября 2020 года объем воды составил 15,2 млрд м3, что на 2,0 млрд м3 ниже 2019 года.

«Фактическая приточность воды в Токтогульское водохранилище в вегетационный период 2020 года составил 90 % от среднемноголетней нормы. В целях сохранения водно-энергетических ресурсов и обеспечения необходимого объема воды в Токтогульском водохранилище для покрытия внутренних потребностей в электроэнергии Кыргызстане имеется необходимость в осуществлении импорта электроэнергии в Кыргызстан в 2020 году», — сообщили в «Электрических станциях».

По данным ОАО, в этой связи был подписан Протокол переговоров представителей водохозяйственных и энергетических ведомств КР и РК от 26 мая 2020 года, по которому Республика Казахстан осуществит поставку электроэнергии в Кыргызскую Республику в период с сентября по декабрь 2020 года в объеме 500 млн кВтч по ровному суточному графику, по цене 2,4 цента за 1 кВтч.

«Достигнутая цена на импорт электроэнергии 2,4 цента США за 1 кВтч является более приемлемой. Так, например, в процессе переговоров по импорту электроэнергии в Кыргызскую Республику таджикская сторона предложила цену 3,0 цента за 1 кВтч, казахстанская сторона 2,5 цента за 1 кВтч, аргументируя тем, что казахстанская сторона подписала договор с Республикой Узбекистан на 2020 года по такой же цене», — подчеркнули в ОАО.

Согласно распоряжению правительства КР от 18 сентября 2020 года ОАО «Электрические станции» заключило договор с ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» о поставке электроэнергии из Республики Казахстан в Кыргызскую Республику в объеме до 500 млн кВтч по цене 2,4 цента за 1 кВтч на период ноябрь-декабрь 2020 года.

«В настоящее время ожидается начало поставок электроэнергии из Республики Казахстан в объеме до 500 млн кВтч, исходя из технических возможностей генерации ЭГРЭС-1 и пропускной способности сечений электрических сетей», — заключили в компании.

Источник: Элгезит