И.о президента Садыр Жапаров 12 ноября проведет пресс-конференцию

Она добавила, что 12 ноября Жапаров проведет пресс-конференцию, где готов ответить на все вопросы общественности.

Исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров не приемлет давления на свободу слова и не разделяет СМИ по принципу угодных и неугодных. Об этом заявила пресс-секретарь и.о. президента Галина Байтерек, комментируя призыв ряда медиоорганизаций к Жапарову воздерживаться от дискредитации журналистов.

По словам Байтерек, Садыр Жапаров придерживается мнения о том, что свободная пресса является неотъемлемой частью демократического государства и одним из факторов его социально-экономического развития.

«В этой связи опасения отдельных медиаорганизаций являются безосновательными. Единственное, к чему призывает и.о. президента – наряду со свободой слова всегда должна присутствовать ответственность. СМИ должны беспристрастно освещать любые темы и объективно доносить информацию до общественности», — отметила пресс-секретарь.

Она добавила, что 12 ноября Жапаров проведет пресс-конференцию, где готов ответить на все вопросы общественности.

Напомним, 3 ноября в интервью телеканалу Region Садыр Жапаров высказался о радио «Азаттык». Он сказал, что его «сильно критикуют и искажают его слова». После этого заявления в социальных сетях увеличились угрозы в адрес «Азаттыка».

Медиаорганизации, в числе которых «Институт Медиаполиси», Фонд журналистских расследований, Независимый союз журналистов и ряд СМИ, выразили обеспокоенность по поводу заявления Жапарова. Они считают, что высказывание Жапарова способно сформировать негативные стереотипные представления по отношению к журналистам, и тем самым представляет угрозу для свободной прессы в Кыргызстане.

Медиорганизации призвали Жапарова публично признать и подтвердить роль свободных СМИ в демократическом обществе и воздерживаться от дискредитации журналистов, а также предложили начать проводить регулярные пресс-конференции и избегать политического фаворитизма.

Источник: Элгезит