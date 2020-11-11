И.о президента Садыр Жапаров 12 ноября проведет пресс-конференцию

Она добавила, что 12 ноября Жапаров проведет пресс-конференцию, где готов ответить на все вопросы общественности.
Исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров не приемлет давления на свободу слова и не разделяет СМИ по принципу угодных и неугодных. Об этом заявила пресс-секретарь и.о. президента Галина Байтерек, комментируя призыв ряда медиоорганизаций к Жапарову воздерживаться от дискредитации журналистов.
По словам Байтерек, Садыр Жапаров придерживается мнения о том, что свободная пресса является неотъемлемой частью демократического государства и одним из факторов его социально-экономического развития.
«В этой связи опасения отдельных медиаорганизаций являются безосновательными. Единственное, к чему призывает и.о. президента – наряду со свободой слова всегда должна присутствовать ответственность. СМИ должны беспристрастно освещать любые темы и объективно доносить информацию до общественности», — отметила пресс-секретарь.
Она добавила, что 12 ноября Жапаров проведет пресс-конференцию, где готов ответить на все вопросы общественности.
Напомним, 3 ноября в интервью телеканалу Region Садыр Жапаров высказался о радио «Азаттык». Он сказал, что его «сильно критикуют и искажают его слова». После этого заявления в социальных сетях увеличились угрозы в адрес «Азаттыка».
Медиаорганизации, в числе которых «Институт Медиаполиси», Фонд журналистских расследований, Независимый союз журналистов и ряд СМИ, выразили обеспокоенность по поводу заявления Жапарова. Они считают, что высказывание Жапарова способно сформировать негативные стереотипные представления по отношению к журналистам, и тем самым представляет угрозу для свободной прессы в Кыргызстане.
Медиорганизации призвали Жапарова публично признать и подтвердить роль свободных СМИ в демократическом обществе и воздерживаться от дискредитации журналистов, а также предложили начать проводить регулярные пресс-конференции и избегать политического фаворитизма.
Источник: Элгезит
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