(Фото) В Джалал-Абаде за вымогательство взятки задержан сотрудник Службы криминальной милиции МВД

В Джалал-Абаде за вымогательство взятки задержан сотрудник Службы криминальной милиции МВД

По факту вымогательства взятки задержан сотрудник МВД КР, сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности.

По ее данным, 9 ноября 2020 года АКС ГКНБ КР в ходе оперативно-розыскных мероприятий совместно с СВР МВД КР с поличным при получении денежных средств в размере 30 тыс. сомов задержан сотрудник Службы криминальной милиции ОВД Сузакского района Джалал-Абадской области А.Б.

Установлено, что задержанный вымогал у заявителя 1000 долларов США за прекращение уголовного преследования в отношении близкого родственника.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст.326 (вымогательство взятки) УК КР.

Задержанный водворен в ИВС г.Джалал-Абад. Ведется следствие.

Источник: Кабар