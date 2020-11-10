(Фото) Глава МИД КР и министр культура и туризма Турции обсудили вопросы сотрудничества

Глава МИД КР и министр культура и туризма Турции обсудили вопросы сотрудничества

В рамках рабочего визита в Турцию министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев встретился с министром культура и туризма Турции Мехметом Нури Эрсойем и заместителем министра культуры и туризма, бывшим президентом ТИКА, доктором Сердаром Чамом. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Глава внешнеполитического ведомства КР проинформировал собеседников о стабилизации внутриполитической ситуации в Кыргызстане и отметил, что в настоящее время происходящие политические процессы вернулись в правовое поле.

При этом, министр подчеркнул, что новое руководство страны во главе с премьер-министром, и.о.президента С.Жапаровым, намерено провести радикальные реформы во всех сферах деятельности государственных органов КР, в том числе конституционные реформы, реформы судебной системы и правоохранительных органов, систем образования и здравоохранения. Казакбаев особо отметил твердую позицию нового правительства в проведении непримиримой борьбы с коррупцией и криминалом.

В ходе встречи Казакбаев особое внимание уделил культурно-гуманитарной сфере, традиционно представляющей собой одно из динамичных направлений сотрудничества КР и ТР и подчеркнул, что Кыргызстан придает важное значение поддержанию и углублению сотрудничества с Турцией в данном направлении.

Кыргызская сторона отметила важность расширения совместных проектов по технической помощи ТИКА и акцентировала внимание на важности исполнения Плана действий 9-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК), включающего ряд пунктов сотрудничества КР и ТР по линии ТИКА в сферах образования, сельского хозяйства, культуры, туризма, техпомощи и здравоохранения.

Глава МИД КР высоко оценил деятельность ТИКА в КР и выразил удовлетворение оказываемой помощью КР по линии ТИКА, в т.ч. в период пандемии коронавируса.

Казакбаев, отмечая важность взаимных поездок граждан в части развития двусторонних культурно-гуманитарных отношений, предложил руководству турецкого министерства культуры и туризма рассмотреть возможность взаимной отмены виз и разрешений на работу для граждан двух государств. Особо отметил, что данный совместный шаг позволит достичь одну из основополагающих целей Тюркской интеграции - в обеспечении свободного передвижения человеческих ресурсов и товаров. Турецкий министр, в свою очередь, предложил активизировать сотрудничество в сфере туризма. В качестве стартовой площадки в этом направлении остановился на возможности совместной подготовки кадров для туристического бизнеса на базе профессиональных лицеев КР.

Источник: Кабар