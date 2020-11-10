ПРЯМОЙ ЭФИР: Саммит ШОС

Сегодня проходит заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.
Встреча проходит в режиме видеоконференции.
Самммит проходит под председательством Российской Федерации.
Шанхайская организация сотрудничества является постоянно действующей международной организацией, о создании которой было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае (КНР) Кыргызстаном, Казахстаном, Китаем, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном, Узбекистаном. Основными направлениями сотрудничества являются развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия, а также борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом и наркотрафиком.
На сегодняшний день членам организации являются Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Государства-наблюдатели: Афганистан, Беларусь, Иран, Монголия.
Источник: Элгезит
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