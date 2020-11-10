С 11 ноября многие школы в КР начнут работать в обычном режиме. Но это не коснется Бишкека и Оша

С 11 ноября 1 тысяча 489 школ в Кыргызстане начнут работу в обычном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования КР.

В разрезе регионов:

Ошская область – 434,

Чуйская область – 279,

Джалал-Абадская область – 220,

Баткенская область – 177,

Исык-Кульская область – 160,

Нарынская область – 142,

Таласская область – 77.

Отмечается, что традиционное обучение коснется не всех классов – в школы пойдут ученики с 1-6, 9 и 11 классов.

При этом школы в Бишкеке и Оше пока открываться не будут, сообщили в ведомстве.

«В течение двух недель будет проводится мониторинг в школах, где возобновляется традиционный режим обучения. В случае, если ситуация будет стабильной, то с согласия местных органов самоуправления и санэпиднадзора в школы могут пойти остальные классы – 7, 8 и 10 классы», — отметили в МОиН.

Источник: Элгезит