С 11 ноября многие школы в КР начнут работать в обычном режиме. Но это не коснется Бишкека и Оша

С 11 ноября 1 тысяча 489 школ в Кыргызстане начнут работу в обычном режиме.
Об этом сообщает пресс-служба Минобразования КР.
В разрезе регионов:
- Ошская область – 434,
- Чуйская область – 279,
- Джалал-Абадская область – 220,
- Баткенская область – 177,
- Исык-Кульская область – 160,
- Нарынская область – 142,
- Таласская область – 77.
Отмечается, что традиционное обучение коснется не всех классов – в школы пойдут ученики с 1-6, 9 и 11 классов.
При этом школы в Бишкеке и Оше пока открываться не будут, сообщили в ведомстве.
«В течение двух недель будет проводится мониторинг в школах, где возобновляется традиционный режим обучения. В случае, если ситуация будет стабильной, то с согласия местных органов самоуправления и санэпиднадзора в школы могут пойти остальные классы – 7, 8 и 10 классы», — отметили в МОиН.
Источник: Элгезит
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