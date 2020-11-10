Экс-министр ищет деньги на операцию

Экс-министр ищет деньги на операцию

Бывшему министру здравоохранения Космосбеку Чолпонбаеву провели обследование сосудов сердца. Ему нужна операция по установке стента. Об этом редакции Kaktus.media рассказал директор Национального центра кардиологии и терапии Акпай Сарыбаев.

По его словам, бывшему министру здравоохранения провели коронароангиографию. Ранее ее не проводили, так как у Чолпонбаева выявили повышенный риск кровотечения.

«Ему необходимо провести стентирование. Это не бесплатно. Если он не решит вопрос с финансами сегодня-завтра, то мы его отправим обратно. Чолпонбаев сказал, что решит финансовый вопрос ко вторнику. Однако сегодня нерабочий день, если завтра не решит, то придется его возвращать обратно (в СИЗО). Из критического состояния мы пациента вывели», — сказал Сарыбаев.

Напомним, 22 октября в Национальный центр по предупреждению пыток поступил сигнал о том, что состояние здоровья Чолпонбаева резко ухудшилось и представляет угрозу его жизни. Его госпитализировали в Национальный центр кардиологии и терапии с инфарктом миокарда.

Экс-министра задержали 15 сентября по статье Уголовно-процессуального кодекса сотрудниками Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями. Экс-министра водворили в СИЗО-1 Бишкека до 15 ноября.

Ему предъявили обвинение в халатности и злоупотреблении должностным положением.

Источник: Элгезит