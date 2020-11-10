Число кандидатов в президенты КР достигло 11 человек

Число кандидатов в президенты КР достигло 11 человек

Директор филиала “Ошгаз” Рашид Тагаев подал заявление об участии в президентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

По ее данным, документ поступил сегодня, 10 ноября.

Напомним, что ранее желание об участии в выборах президента изъявили Адахан Мадумаров, Арстанбек Абдылдаев, Кубан Чороев, Назарбек Нышанов, Бектур Асанов, Бакыт Бакетаев, Канатбек Исаев, Абдыкаар Сыдыков, Сазыкбай Турдумалиев и Нурлан Мотуев.

Отметим, что досрочные президентские выборы состоятся 10 января 2021 года. Кандидаты должны подать заявления об участии до 15 ноября, а до 7 декабря внести залог в миллион сомов.

Источник: reporter.kg