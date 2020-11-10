Кыргызстан брал кредиты у Китая в $. Что нужно знать о долге перед Китаем

Кыргызстан брал кредиты у Китая в $. Что нужно знать о долге перед Китаем

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев на своей странице в соцсетях рассказал о долге Кыргызстана перед Китаем.

По его словам, кредитная история Кыргызстана перед Китаем начинается с начала 90-х годов, на сегодня эти кредиты уже погашены, часть простил Китай, часть выплатила страна.

«Активно мы начали брать кредит у Китая с 2008 года, сейчас у нас 9 кредитов, 6 из них на строительство дорог, 3 – на энергетическую безопасность. У всех этих кредитов есть несколько общих условий: ставка по процентам – 2% годовых, срок кредита – 20 лет, у одного соглашения 25 лет, льготный период по выплате от 5 до 11 лет, 0,25% – комиссионный сбор, еще 0,25% за то, что они согласились дать нам кредит. Следующее условие – если мы на кредитные средства решим закупать товары и услуги, то мы должны их закупать преимущественно у Китая. Кредитные соглашения толкуются по законам Китая, в случае споров дела будут рассматриваться Китайскими арбитражными судами. Все кредиты выдавались в долларах США, лишь один в юанях», – сказал он.

Если суммировать все кредиты и проценты на сегодняшний день, то это 2 млрд 256 млн долларов. На 2020 года бюджет Кыргызстана составляет 1 млрд 700 млн долларов.

«С 2007 года правительство Кыргызстана обращается к гражданам с просьбой помочь собрать деньги на выплату долга. В этом году Садыр Жапаров уже пообещал народу открыть банковский счет для того, чтобы собрать деньги на погашение долга перед Китаем. Но наши граждане вряд ли смогут выплатить долг, так как он может вырасти из-за увеличения курса доллара. Недавно получил письмо от Минфина, в котором говорится, что все выплаты по долгам выплачиваются своевременно, и рисков невыплаты нет, это означает, что мы будем выплачивать долги за счет налогов граждан», – отметил депутат.

Источник: reporter.kg