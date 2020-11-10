Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
×

Внимание

Не удалось вызвать функцию mail.
           
Подробности
Общество
Просмотров: 19

Проект новой Конституции вынесут на обсуждение в течение 10-и дней

Проект новой Конституции вынесут на общественное обсуждение в течение десяти дней.

Об этом сообщил исполняющий обязанности президента, премьер-министр Садыр Жапарова.

Как он отметил, предлагаются президентская форма правления и смешанный парламент. 

«По итогам общественного обсуждения народ сам примет решение. В Конституции предлагаются президентская форма правления и смешанный парламент — половина по мажоритарной (одномандатный) и другая половина по партийной системе. Также будет внедрена система курултая. Раз в год в Бишкек будут приезжать примерно 2,5 тысячи делегатов из каждого округа, управы, села района, чтобы ознакомиться с отчетом президента и парламента. Тогда власть по-настоящему будет народной», — сказал Жапаров.

Он добавил, что за 30 лет ни один президент и ни один парламент не отчитывался перед народом.


Источник: Элгезит

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить