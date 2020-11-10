Проект новой Конституции вынесут на обсуждение в течение 10-и дней

Проект новой Конституции вынесут на общественное обсуждение в течение десяти дней.
Об этом сообщил исполняющий обязанности президента, премьер-министр Садыр Жапарова.
Как он отметил, предлагаются президентская форма правления и смешанный парламент.
«По итогам общественного обсуждения народ сам примет решение. В Конституции предлагаются президентская форма правления и смешанный парламент — половина по мажоритарной (одномандатный) и другая половина по партийной системе. Также будет внедрена система курултая. Раз в год в Бишкек будут приезжать примерно 2,5 тысячи делегатов из каждого округа, управы, села района, чтобы ознакомиться с отчетом президента и парламента. Тогда власть по-настоящему будет народной», — сказал Жапаров.
Он добавил, что за 30 лет ни один президент и ни один парламент не отчитывался перед народом.
Источник: Элгезит
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