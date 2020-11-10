Никто не хочет отвечать за школьников

Урок длится 20 минут. Разве за это время можно объяснить новую программу?

Пока школьники Кыргызстана весело проводят нынешние осенние каникулы, вновь разгораются споры, стоит ли возобновлять очное обучение со второй четверти, то есть с 11 ноября. Этот вопрос рассматривается в правительстве с участием Минобразования, Минздрава и местных органов власти.

Образование или жизнь

Некоторые родители считают, что отсутствие нормального образования для детей хуже опасности заразиться COVID–19. Другие, опасаясь новой волны заболевания, уже заявляют, что не пустят детей в школу.

- Поступает много звонков. Одни родители хотят вернуться к традиционной форме обучения, другие выступают за продление режима онлайн–обучения. Сейчас обсуждается, в каком режиме, в каких классах начнется учеба. В регионах акимы, губернаторы берут на себя ответственность. Они должны создать комиссию, изучить ситуацию и принять решение индивидуально по каждой школе. По столичным школам тоже обсуждается: если начнется обучение, то в каких классах, с 1–го по 5–й класс или с 5–го по 11–й. Возможно, если мы откроем школы и за две недели офлайн–режим никак не повлияет на эпидемический процесс, то режим вернем полностью, потому что дети должны учиться, - сказал замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Вице–премьер–министр по социальному блоку Эльвира Сурабалдиева на своей странице в Twitter спросила пользователей, надо ли открывать школы или нет. В опросе за 10 часов приняли участие 1 175 пользователей. 65 процентов проголосовали за открытие школы, 35 процентов против.

Руководство министерств здравоохранения и образования всю первую четверть изучало возможность возобновления учебы в школах в традиционном режиме. Но ответственность на себя брать никто не хочет, в том числе и столичные власти.

На заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по соцвопросам депутаты отметили, что дистанционное обучение проходит на слабом уровне, а дети зачастую предоставлены сами себе.

- Урок длится 20 минут. Разве за это время можно объяснить новую программу? Это потом ложится на плечи родителей. Оценки в итоге получают не дети, а родители. Со старшеклассниками, выпускниками можно заниматься офлайн, они уже взрослые, могут соблюдать дистанцию. Им надо готовиться к поступлению в вузы. Помещений в школах хватает. Надо подать заявку в Минобразования, чтобы дали разрешение, - предложил депутат Бишкекского городского кенеша Казыбек Эргешов.

Новый вице–мэр Айжан Чыныбаева ответила:

- Мы бы хотели открыть школы. Но в то же время надо, чтобы и Минздрав, и Минобразования взяли на себя ответственность. Ведь, не дай Бог, возможны и летальные исходы.

По ее словам, мэрия предлагает поэтапное возобновление учебного процесса в реальном режиме. В первую очередь для учеников 1–х, 2–х, 5–х, 9–х, 11–х классов.

- Но эпидемиологи, педиатры выступают против, говорят, что будет смешение инфекций - коронавируса и ОРВИ. Дети будут болеть в тяжелой форме, и в больницах не смогут всех вылечить. Поэтому надо выбирать: или здоровье детей, или образование, - говорит Чыныбаева.

Это внеклассно!

Главный плюс удаленки - то, что вообще продолжается обучение. Скорее всего, даже если школы частично откроются, онлайн–обучение останется надолго.

Поэтому учителя, не имевшие представления об Интернете, были вынуждены приобретать навыки работы в Сети. Некоторые педагоги впервые создали свою электронную почту, стали искать новую информацию. Однако до сих пор преподносить знания в дистанционном формате могут не все учителя.

По итогам первой четвери в управлении образования мэрии Бишкека провели собственный анализ ситуации. Он показал, что только две столичные школы по итогам первой четверти показали слабый уровень дистанционного обучения учащихся.

- Высокий уровень дистанционного образования показали 25 столичных школ, хороший - 36, средний - 18 и слабый уровень - 2 (школы № 39 и 79). Этот вопрос будем выносить на совещание директоров, где будем давать рекомендации, сроки для исправления недостатков, - обещает начальник управления образования Эльмира Иманалиева.

По ее информации, 70 процентов учеников обеспечены компьютерами, 98 - телефонами, 100 процентов - телевизорами.

Нередко сами учителя, у кого есть дети–школьники, хорошо видят, как преподают их коллеги.

Например, замдиректора по научно–методической работе школы № 33 Анатолий Прокушкин - отец двоих школьников, которые учатся не в его заведении.

- Нередко учителя самоустраняются от обучения. Я вижу нежелание некоторых коллег работать. Многие жалуются, что у них нет компьютеров и телефонов. Но хочется спросить у них, что вы делаете в современной школе в ХХI веке, если у вас нет компьютера? Учитель просто обязан уметь пользоваться всеми этими устройствами с использованием презентаций и интерактивных инструментов, - негодует Анатолий Прокушкин.

Кстати, одной из тех, кто успешно преодолевает сложности удаленки, считается школа–гимназия № 33. Здесь уже два года работает электронный дневник и журнал, а все учащиеся подключены к внутри школьной обучающей платформе.

- У нас проходит именно онлайн–обучение через приложение Zoom или скайп, во время таких уроков учитель выходит в классный чат в прямом эфире и объясняет тему. Получается то же самое общение, как и во время реального урока. Дети могут и сами задавать вопросы и отвечать учителю. А вот дистанционное обучение подразумевает просто отсылку домашних заданий по почте и больше самостоятельной работы учащимся. Это подходит для студентов. Школьникам нужно больше живого общения с учителями. Например, пятиклассник просто не сможет самостоятельно без объяснений разобраться, - предостерегает Прокушкин.

Коллеги Прокушкина по 33–й гимназии смогли сразу перестроиться и преподавать через Интернет.

- У нас есть учительница, которой 73 года, и она спокойно все освоила. На самом деле мы шли к этому поэтапно, задолго до пандемии, мы подключили школу к Интернету, обучили педагогов. То есть внедрение цифровизации для нас было не пустым звуком. Поэтому за три недели весенних школьных каникул мы успели наладить свою онлайн–систему преподавания. Например, мы закупили лицензионные программы российской интернет–платформы "Якласс", разработанной в Сколково. Через эту систему ученики выполняют все домашние задания, контрольные, тесты. Мы связывались с учителями, учениками, объясняли, как им подключиться, - рассказывает он.

По его словам, сложностью стало отсутствие оборудование и гаджетов, особенно в семьях, где есть по 3 - 4 школьника. И не у всех детей были телефоны. Ребята усваивали только отдельные уроки. Но спустя уже полгода у большинства была все приобретено. Раньше покупали тетради и ручки, а теперь должны приобрести смартфоны, компьютеры, веб–камеры. Такова новая реальность.

Как усадить за "домашку"

Педагоги считают совершенно несправедливым мнение родителей о том, что они, учителя, в условиях дистанционного обучения не работают, делегировав свои обязанности родителям.

Попробуйте научить хотя бы собственного ребенка чему–то. Поверьте, это совсем нелегко. Оказалось самым сложным усадить детей за уроки в домашней обстановке. Есть те, кто просто, ссылаясь на отсутствие Интернета и телефона, не учатся.

- Многие хотят обратно в школу. Говорят, что очень скучают по школе, учителям, урокам, одноклассникам. И есть домашние проблемы, родственники заставляют старшеклассников помогать, не предоставляют возможности для обучения. Не у всех учеников есть телефоны и телевизоры, - отмечает Женишкуль Мусаева, учитель истории с 30–летним педагогическим стажем бишкекской общеобразовательной гимназии–интерната № 1 имени Каниметова.

Мусаевой удается ежедневно охватывать 70–80 процентов от общего количества учащихся и проводить по 9 уроков в неделю.

- Презентации и видеоуроки делаю для тех, у кого нет возможностей своевременно посмотреть телеуроки. Осенью собирают урожай, наши дети помогают своим дедушкам–бабушкам, родителям, родственникам, зачастую не выходят на связь. Но таким ученикам, лично каждому, настоятельно рекомендую пересмотреть телеуроки на YouTube и параллельно высылаю им видеоуроки, - говорит Мусаева.

Ученики Женишкуль по WhatsApp высылают выполненные домашние задания, которые она разрабатывает так, чтобы детям было интересно их выполнять. Например, составить кроссворды, кто–то пишет эссе, другие рисуют по темам, некоторые в Zoome пересказывают и снимают свой пересказ на видео и высылают учителю. Таким образом каждый ученик вовлечен в процесс дистанционного обучения.

По ее признанию вживую проводить уроки намного легче.

- Если в школе мы работали 8 часов, то в настоящее время работе мы уделяем намного больше времени, в большинстве случаев у компьютера сижу с утра до вечера, лично я отдыхаю всего лишь 5–6 часов (время на сон). Разработка каждого видеоурока требует огромных усилий, много времени. Провожу занятия по школьному расписанию, проверяю домашние задания, разрабатываю уроки, готовлюсь к телеурокам, оказываю методическую помощь учителям нашей школы, - признается педагог. Трудно ей приходится!

Источник: vb.kg