Садыр Жапаров поздравил ученых и деятелей науки с профессиональным праздником

Садыр Жапаров поздравил ученых и деятелей науки с профессиональным праздником

Исполняющий обязанности президента Кыргызстана, премьер-министр Садыр Жапаров сегодня, 10 ноября, поздравил ученых и деятелей науки с профессиональным праздником — Днем науки КР.

Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента, в поздравлении Садыра Жапарова говорится:

«Дорогие работники сферы науки!

Позвольте сердечно поздравить научную общественность с профессиональным праздником — Днем науки!

Сегодня позиции государства в мире, успехи в экономике, здравоохранении, социальной сфере напрямую зависят от научного прогресса, новейших научных результатов и практического их применения. И потому среди основных государственных приоритетов является формирование плодотворной инновационной среды, поддержка перспективных исследований, талантливой молодежи. Существует острая необходимость возвращения понимания того, что наука — это основной национальный ресурс, неизменная составляющая экономического процветания государства, залог будущего страны.

В нынешних сложных условиях необходимо дать дань уважения людям науки, сотрудникам Национальной академии наук Кыргызской Республики, высших учебных заведений и отраслевых научно-исследовательских учреждений, которые сумели сохранить науку Кыргызстана. Выражаю всему научному сообществу — академикам, докторам и кандидатам наук, аспирантам, сотрудникам научных учреждений — искреннюю благодарность за вашу преданность выбранному делу, каждодневный труд, творческую энергию и высочайшую работоспособность.

Оглядываясь в прошлое еще во времена становления и развития кыргызской государственности, легендарные политические деятели, такие как Касым Тыныстанов, Ишеналы Арабаев, Жусуп Абрахманов, Исхак Раззаков уделяли повышенное внимание развитию науки и образования. И сегодня мы должны следовать примеру выдающихся личностей, учитывая при этом современные глобальные изменения. Если мы изменим подход и начнем рассматривать науку как важнейший фактор развития бизнеса и промышленности страны, активно используя ее объединенный потенциал для перехода на инновационный путь, то это будут первые шаги к возвращению статуса отечественной науки на должный ему уровень.

Разумеется, нашими важными задачами останутся улучшение условий жизни и труда научных работников, достойная оценка и стимулирование их непростой и ответственной деятельности, внимание и забота о дальнейшем развитии научной сферы.

И в конце, позвольте еще раз поздравить всех ученых страны, а также научно-вспомогательный персонал с Днем науки и пожелать новых научных свершений во благо процветания нашей страны!».

Источник: Кабар