Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 7

(Фото) Активист Нарис Калчаев, поднимавший темы «Кумтора», был избит неизвестными

Активист Нарис Калчаев, поднимавший темы «Кумтора», был избит неизвестными

Активист Нарис Калчаев, поднимавший темы золоторудной компании «Кумтор», был избит. Об этом на своей странице в соцсетях написал член политической партии «Чон Казат» Асхат Осмонов.

По его словам, он был избит неизвестными, на сейчас ведутся их поиски.

Нарис Калчаев проходил по уголовному делу Садыра Жапарова. В суде он заявлял, что показания против Жапарова дал под пытками в ГКНБ.

Булак: reporter.kg

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить