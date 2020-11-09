(Фото) Активист Нарис Калчаев, поднимавший темы «Кумтора», был избит неизвестными

Активист Нарис Калчаев, поднимавший темы «Кумтора», был избит неизвестными

Активист Нарис Калчаев, поднимавший темы золоторудной компании «Кумтор», был избит. Об этом на своей странице в соцсетях написал член политической партии «Чон Казат» Асхат Осмонов.

По его словам, он был избит неизвестными, на сейчас ведутся их поиски.

Нарис Калчаев проходил по уголовному делу Садыра Жапарова. В суде он заявлял, что показания против Жапарова дал под пытками в ГКНБ.

Булак: reporter.kg