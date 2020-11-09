Доллар - 84.5, евро - 100.6 сома. Курс валют в КР снова бьет рекорды

Курс доллара сегодня, 9 ноября, в Кыргызстане в обменных пунктах превысил отметку в 84 сома.
Бьет рекорды и евро. Ряд "обменок" продавали его свыше 100 сомов за 1 "европейца". До подобных отметок курс валют в КР еще не поднимался.Согласно сайту Valuta.kg, в настоящее время курс валют в Бишкеке выглядит следующим образом: Напомним, эксперты ранее отмечали в беседе с редакцией, что в ближайшее время ожидать стабилизации национальной валюты не стоит. Доллар будет расти до стабилизации политической ситуации в стране. Источник: vb.kg
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