Доллар - 84.5, евро - 100.6 сома. Курс валют в КР снова бьет рекорды

Курс доллара сегодня, 9 ноября, в Кыргызстане в обменных пунктах превысил отметку в 84 сома.

Бьет рекорды и евро. Ряд "обменок" продавали его свыше 100 сомов за 1 "европейца". До подобных отметок курс валют в КР еще не поднимался.