Садыр Жапаров обещает с весны 2021 года отменить лимиты потребления электроэнергии
Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров на встрече с жителями Нарына 9 ноября заявил, что с весны 2021 года будут отменены ограничения на потребление электроэнергии.
«Сейчас тоже можно отменить, но тогда народ перестанет экономить и трансформаторы, линии не выдержат нагрузки. Терпели 30 лет, теперь потерпите еще одну зиму. С весны этих ограничений уже не будет. Тариф останется прежний», - сказал Жапаров.
Ранее сообщалось, что из-за недостаточного объема воды в Токтогульском водохранилище Кыргызстан закупит 500 млн киловатт-часов у Казахстана.
На сегодняшний день бытовые потребители платят по 77 тыйынов за 1 кВт/ч. При достижении лимита в 700 кВт/ч каждый киловатт стоит 2 сома 16 тыйынов. Небытовые абоненты (промышленность, сельское хозяйство, бюджетные и прочие потребители) платят по 2 сома 24 тыйына. В последний раз тарифы на электроэнергию менялись в 2014 году.
Источник: Азаттык
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