Садыр Жапаров обещает с весны 2021 года отменить лимиты потребления электроэнергии

Садыр Жапаров обещает с весны 2021 года отменить лимиты потребления электроэнергии

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров на встрече с жителями Нарына 9 ноября заявил, что с весны 2021 года будут отменены ограничения на потребление электроэнергии.

«Сейчас тоже можно отменить, но тогда народ перестанет экономить и трансформаторы, линии не выдержат нагрузки. Терпели 30 лет, теперь потерпите еще одну зиму. С весны этих ограничений уже не будет. Тариф останется прежний», - сказал Жапаров.

Ранее сообщалось, что из-за недостаточного объема воды в Токтогульском водохранилище Кыргызстан закупит 500 млн киловатт-часов у Казахстана.

На сегодняшний день бытовые потребители платят по 77 тыйынов за 1 кВт/ч. При достижении лимита в 700 кВт/ч каждый киловатт стоит 2 сома 16 тыйынов. Небытовые абоненты (промышленность, сельское хозяйство, бюджетные и прочие потребители) платят по 2 сома 24 тыйына. В последний раз тарифы на электроэнергию менялись в 2014 году.

Источник: Азаттык