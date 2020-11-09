У кого долги по кредитам, правительство поможет, — премьер Садыр Жапаров

У кого долги по кредитам, правительство поможет, — премьер Садыр Жапаров

Правительство намерено скоро выделить 1,2 млрд сомов на поддержку кыргызстанцев, которые получили кредиты до 100 тысяч сомов и испытывают сложности с выплатой. Об этом сказал исполняющий обязанности президента, премьер-министр Садыр Жапаров на встрече с жителями города Нарын 9 ноября.

Нарынчане пожаловались, что не могут рассчитаться по кредитам, потому что многие остались без работы из-за CОVID-19. Садыр Жапаров заверил, что решит проблему.

«Тем, кто до 100 тысяч сомов брал кредиты, мы поможем с процентами на 3 месяца – декабрь, январь, февраль. Вы помните, что во время пандемии государство не смогло оказать помощь. Остальные должны подождать, если государство сможет, то поможет. На эти цели необходимо 1,2 млрд сомов. Скоро будет принято соответствующе постановление», — заявил премьер-министр.

Напомним, исполняющий обязанности президента, премьер-министр Садыр Жапаров 9 ноября с рабочей поездкой прибыл в Нарынскую область.

Источник: Элгезит