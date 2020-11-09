Садыр Жапаров: Я готов услышать горькую правду из уст народа
«Порой власть имущие даже не знают, что происходит у них под носом»
Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров в рамках рабочей поездки в Нарынскую область встретился с активом и общественностью региона.
Выступая перед общественностью, Садыр Жапаров рассказал, что ездит по регионам страны с единственной целью - увидеть реальное положение дел на местах.
«Голос народа никогда не доходит до властей, он сильно искажается, и порой власть имущие даже не знают, что происходит у них под носом. Я приехал услышать голос каждого гражданина, увидеть, чем живет наш народ, какие у него проблемы. Я хочу вернуть доверие народа к органам государственной власти», - сказал он.
Садыр Жапаров также добавил, что готов услышать «горькую правду» из уст народа и приложить все свои усилия, чтобы решить проблемы, накопившиеся у населения Нарынской области в течение долгих лет.
Во время встречи с и. о. президента население подняло множество вопросов, в частности, Садыра Жапарова попросили снизить стоимость электроэнергии в регионе, улучшить инфраструктуру области, обратить особое внимание на проблему по трансформации земель и социальные проблемы.
В завершение Садыр Жапаров дал поручение соответствующим профильным органам рассмотреть каждую отдельно поднятую населением Нарынской области проблему, а также в краткие сроки принять меры по их решению.
Отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР
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